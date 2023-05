Rode Duivel windt er geen doekjes om: "Mensen kunnen niet weten wat ik kan"

Onder Bondscoach Domenico Tedesco was Dodi Lukebakio basisspeler in de gewonnen Interlands tegen Zweden en Duitsland. In de Bundesliga gaat het de aanvaller minder voor de wind met Hertha Berlijn. Ze vechten voor het behoud.

De 25-jarige aanvaller liet zich opmerken in de Interlands tegen Zweden en Duitsland met een paar flitsende acties en was ook beslissend. Na deze wedstrijden kreeg de aanvaller enorm veel lof voor zijn prestaties. Bij Sporza blikte de winger terug op zijn geslaagde debuut bij de Rode Duivels. "Mensen kunnen niet weten wat ik kan, als ze niet naar mijn wedstrijden kijken in Duitsland. Ze ontdekken me nu pas bij de Rode Duivels", vertelt de matuur pratende Lukebakio. Nadat hij bij Anderlecht de stempel kreeg van iemand die moeilijk kon omgaan met gezag en discipline sloeg hij de deur achter zich dicht en begon aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière bij het Duitse Hertha Berlijn. "In België blijven mensen precies kijken naar het verleden in plaats van de toekomst", sneert de ex-Anderlechtspeler. De aanvaller speelde dit seizoen al 29 wedstrijden in de Bundesliga en was daarin goed voor 11 doelpunten en 1 assist. Met nog vier wedstrijden te spelen staat Hertha Berlijn momenteel laatste in de Duitse competitie en zal het moeilijk worden om zich te redden.