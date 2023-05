Dure aankoopoptie, Engelse interesse: Antwerp-CEO verrast met statement over toekomst goudhaantje

Voor OH Leuven zit het seizoen er inmiddels op, maar voor één speler van de Leuvenaars zeker nog niet. Wat gaat er met hem gebeuren?

Antwerp kampte in de winter met heel wat blessures op het middenveld en haalde daarom op de laatste dag van de transferperiode nog Mandela Keita bij OH Leuven op huurbasis.

Deze zomer zouden ze hem definitief kunnen binnenhalen, maar de optie is wel liefst tien miljoen euro. En dat is heel veel.

© photonews

"Het was op zich al raar dat OH Leuven hem aan ons wou verhuren", aldus Antwerp-CEO Sven Jaecques in Extra Time over Keita. "De optie is heel duur. Dit is onhaalbaar voor ons."

Het blijft een opmerkelijk verhaal. Bij OH Leuven begon hij met een gebroken voet, maar zelfs fit moest hij het vooral met invalbeurten doen. Uiteindelijk totaliseerde hij er 231 minuten, bij Antwerp mocht hij wel zowat alles spelen.

Zijn marktwaarde is inmiddels volgens Transfermarkt gestegen naar 3,5 miljoen euro, maar ondertussen zitten onder meer Leeds, Blackburn en Norwich al op hem te azen.

© photonews

En dus kan er mogelijk een veelvoud betaald worden voor de speler. "OH Leuven moet ook nadenken, want bij hen gaat hij misschien minder opleveren. Het zal niet makkelijk worden, normaal keert hij terug naar Leuven", liet Jaecques zich ook nog uit over de zaak.

Tussenoplossing?

Mogelijk dat er de komende weken nog een andere tussenoplossing gezocht en gevonden kan worden, bij Antwerp gaan ze daar voorlopig niet van uit.

Volgens de analisten is Mandela Keita op dit moment nog geen tien miljoen euro waard, maar op termijn mogelijk wel. Misschien komen beide ploegen eruit voor pakweg een transfersom van vier miljoen euro en 50% op de doorverkoopwaarde. Als ze bij Leuven dan in hem geloven, kan dat nog steeds tien miljoen worden op termijn.