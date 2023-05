"50 of 100 miljoen euro": absolute jackpot in Jupiler Pro League op komst, speler laat zich uit over zijn toekomst

Dat hij deze zomer zal vertrekken? Dat staat bijna boven alle verdenking. Maar waarheen, wat of hoe? Zelf heeft hij één doel.

Victor Boniface is zowel in de Europa League als in de Jupiler Pro League uitgegroeid tot een echte sterkhouder voor Union SG.

En dus zijn de geïnteresseerde clubs niet op een hand te tellen. Met AC Milan, Napoli, Frankfurt, Union Berlin en Lazio zijn daar ook toppers en subtoppers bij.

De spits zelf zou Engeland of Spanje verkiezen - daar is het voorlopig nog iets stiller als het gaat over concrete interesse.

CEO Philippe Bormans mikt op een transferrecord en sprak bij wijze van boutade over 50 of 100 miljoen euro.

Werk voor makelaar

Dat hangt af van de geïnteresseerden. Boniface zelf? Die zit voorlopig met andere zaken in zijn hoofd. "Ik wil eerst vooral kampioen spelen", klinkt het in Het Nieuwsblad.

"Transfergeruchten? Het is werk voor mijn makelaar. Hij is een professional en zal me wel op de hoogte houden als er iets concreet is."