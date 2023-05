Gianni Bruno schept nu al duidelijkheid over zijn toekomst

Gianni Bruno speelde een sterk seizoen bij STVV. Hij scoorde maar liefst 18 doelpunten in 30 wedstrijden in de Jupiler Pro League.

Gianni Bruno werd dit seizoen door KAA Gent uitgeleend aan STVV. Deze zomer keert hij terug naar de Ghelamco Arena, maar zijn toekomst leek onzeker.

Ondertussen is er echter schot in de zaak gekomen. Door de langdurige onbeschikbaarheid van Laurent Depoitre lijkt KAA Gent Gianni Bruno volgend seizoen in de spelerskern te houden.

Dat bevestigt Bruno zelf aan Le Soir. “Mijn toekomst ligt bij de Buffalo’s”, is hij heel erg duidelijk. Bruno kijkt meteen ook al uit naar de nieuwe samenwerking. “Met Hugo Cuypers het volgende aanvalsduo van Gent vormen? Dat zou geweldig zijn.”

De twee kunnen het bijzonder goed met elkaar vinden. “We hebben elkaar een jaar geleden leren kennen tijdens de voorbereidende vergaderingen. Het klikte meteen. Hugo is als een broertje voor me. Heel respectvol. Ik heb hem leren waarderen, zowel op als naast het veld.”

Of Bruno zijn volledige kans zal krijgen bij KAA Gent lijkt nog van twee factoren af te hangen. Wat denkt Hein Vanhaezebrouck van hem? En wat doet Gift Orban na dit seizoen?