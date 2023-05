Raskin noemt de twee Belgische topclubs die hem benaderden: "Zou verkeerd geweest zijn"

Nicolas Raskin werd eind vorig jaar bij Standard aan de kant geschoven. Hij liet de Jupiler Pro League uiteindelijk achter zich.

Nicolas Raskin weigerde een contractverlenging te tekenen bij Standard, waardoor hij naar de B-kern werd doorverwezen. Enkel een transfer kon nog een uitweg bieden. Uiteindelijk koos hij voor het Schotse Rangers. Nochtans waren er ook mogelijkheden om voor een ploeg uit de Jupiler Pro League te kiezen, maar daar ging onze landgenoot niet op in.

“Je weet nooit wat er kan gebeuren in het leven. Brugge en Genk benaderden me voor Rangers dat deed”, zo bekent Raskin aan La Dernière Heure. “Het zou verkeerd geweest zijn, denk ik, om voor een andere Belgische club te spelen na wat er gebeurd is tussen Standard en mij…”

Raskin voelt dat de Schotse competitie niet meteen sterker is dan de Belgische. “Rangers en Celtic zijn beter dan de top van de Belgische competitie, maar voor de andere clubs geldt het omgekeerde.”

Wat er bij Standard gebeurde heeft zijn relatie met Ronny Deila alvast niet verzuurd. “Ik heb nog steeds contact met hem. Er is nooit een probleem geweest tussen hem en mij”, besluit Raskin.