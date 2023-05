Trainer uit 1A in nauwe schoentjes? "Dat moet toch uitgepraat worden voor het nieuwe seizoen"

Het seizoen zit er voor enkele ploegen al een tijdje op. Ook bij OH Leuven zijn de boeken al een tijdje dichtgedaan.

Peter Vandenbempt herinnert zich nog goed dat Marc Brys in januari van 2021 voorspelde dat OH Leuven binnen drie jaar een titelkandidaat zou zijn in de Jupiler Pro League. Volgend seizoen moet het dus gebeuren.

“In zijn laatste jaar als trainer. Dat extra jaar dat hij, samen met een stevige loonsverhoging, overhield aan de flirt met Racing Genk”, zegt Vandenbempt aan Het Nieuwsblad.

Al lijkt er bij Leuven volgens Vandenbempt veel mensen te twijfelen aan de trainer. “Spelers klagen al langer over veel en lange trainingen, ouderwetse boslopen en zijn afkeer van vrije dagen. Dat moet toch een keer uitgepraat worden voor het nieuwe seizoen.”

Nochtans zijn de verdiensten van Brys er wel. “Brys heeft spelers als Henry, Sowah en Mercier optimaal laten renderen en jonge spelers als Patrys, Pletinx of jawel Keita beter (lees: duurder) gemaakt en als hij zijn elftal vrijuit laat voetballen, dan is dat niet zelden een lust voor het oog.”