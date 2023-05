Burnley troeft iedereen af in strijd om Kompany en Vinny verklaart zelf waarom

Vincent Kompany werd de voorbije weken in verband gebracht met Tottenham en Chelsea. Er waren zelfs gesprekken met The Blues. Maar hij hakte zelf de knoop door en tekende... bij Burnley.

Kompany tekende een contractverlenging voor maar liefst vijf seizoenen. Bij Chelsea hebben ze zo goed als een akkoord met Mauricio Pochettino en Tottenham zoekt een ervaren trainer.

'Vinny', zoals hij liefkozend genoemd wordt in Engeland, maakte er geen probleem van. Op de website van de club gaf hij meer uitleg. "Burnley en Turf Moor voelden vanaf het begin goed aan”, vertelt Kompany.

“Het voelt dan ook goed aan om te kunnen bijtekenen voor de komende vijf seizoenen. Samen met de fans hebben we van Turf Moor weer een fort gemaakt en we blijven uitkijken naar wat komen gaat. Het is de opdracht om Burnley stapje bij stapje beter te maken.”

Voorzitter Alan Pace reageerde opgelucht: “We zijn in de wolken. Hij is de perfecte man om ons vooruit te helpen. Een buitengewone leider die de lat nog hoger legt en onze club naar een niveau duwt waar we allemaal willen staan.”