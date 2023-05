Desondanks nederlaag is trainer Ronny Deila trots: "Omdat ze alles gegeven hebben"

Gisterenavond zag Ronny Deila zijn Standard verliezen in eigen huis van KAA Gent op de tweede speeldag van de Europe play-offs. Desondanks is de coach van de Rouches trots op de geleverde prestatie.

KAA Gent wist gisteren de drie punten mee naar de Arteveldestad te nemen na een 1-2 zege op bezoek bij Standard. De Buffalo's hebben op die manier een enorm grote stap voorwaarts gezet richting de eindwinst in de Europe play-offs en het bijhorende ticket voor de voorrondes van de Conference League. Ondanks de nederlaag was Ronny Deila toch positief over de ingesteldheid bij zijn spelers na de wedstrijd. Toch besefte de trainer ook meteen dat het nu wel erg moeilijk wordt om Gent nog bij te benen: "We hebben geen keuze meer, we moeten onze volgende wedstrijd tegen Westerlo winnen".

Over het algemeen hebben de Rouches ook echt wel een zeer degelijke prestatie neergezet, maar toch slaagden ze er niet in om Gent echt in de problemen te brengen. "We zaten vanaf de aftrap goed in de wedstrijd, maar de efficiëntie maakte vandaag het verschil. We creëerden veel mogelijkheden, maar konden die niet omzetten tot echte kansen. We hadden beter verdiend, maar het geluk was niet aan onze zijde", zei Ronny Deila na de wedstrijd. "Het was een goede wedstrijd met twee goede ploegen en ik ben trots op mijn spelers omdat ze alles hebben gegeven, zelfs met tien tegen elf. Maar uiteraard ben ik teleurgesteld over het resultaat", besloot hij.