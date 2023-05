Bestemming bekend: 'De man voor de toekomst van Anderlecht gaat paarswit deze zomer al verlaten'

Voorzitter Wouter Vandenhaute noemde hem de man van de toekomst van Anderlecht. Nu lijkt hij deze zomer al te vertrekken.

Toen Felice Mazzu ontslagen werd bij RSC Anderlecht kwam Robin Veldman depanneren als hoofdtrainer. Hij maakte toen de overstap van de RSCA Futures.

Wouter Vandenhaute vond het echter nog te vroeg om de Nederlander hoofdtrainer te houden, noemde hem de man voor de toekomst en stelde de Deen Brian Riemer aan als nieuwe coach van het eerste elftal.

Veldman was duidelijk ontgoocheld en liet geregeld weten dat hij zich wel klaar achtte voor de job. Ondertussen werd hij één van de assistenten van Riemer, maar in die functie lijkt hij niet echt gelukkig te zijn.

Veldman werd de voorbije dagen en weken in verband gebracht met heel wat buitenlandse ploegen. Volgens Het Laatste Nieuws verlaat hij het Lotto Park en keert hij terug naar Ajax. In welke functie dat zal zijn is niet duidelijk.