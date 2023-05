Is de grote rivaal van de titel houden resterende missie Club Brugge? "Ik zit zo niet in mekaar om één ploeg te haten"

Zelf de titel pakken zit er voor Club Brugge niet meer in. De grote rivaal van de titel houden dan maar? Verhinderen dat Antwerp zich tot kampioen kroont, kan nog een motivatie zijn.

Hoe kijken ze nu in Brugge naar het gevecht om de landstitel tussen Genk, Antwerp en Union? "Het interessert me niet wie kampioen speelt. Ik wil zelf kampioen worden. En als wij het niet kunnen worden, interesseert de titelstrijd mij weinig", is Hans Vanaken duidelijk.

Ten opzichte van Antwerp speelt er toch nog iets meer vijandigheid in vergelijking met de andere deelnemers in de Champions' play-offs? Is dat niet de grote rivaal? "Op dit moment zijn het alle drie rivalen. Ik zit zo niet in mekaar om één ploeg te haten. Ik wil gewoon goed spelen en ons ding doen."

Onderling uitmaken

Voor Vanaken mag eender wie dus Club Brugge opvolgen als landskampioen. "Het maakt niet uit of Genk, Antwerp of Union kampioen wordt. Wij willen gewoon resultaten halen. Op het einde zien we wel wie kampioen wordt, maar dat zullen zij onderling moeten uitmaken."