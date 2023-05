Anderlechtlegende heeft duidelijke mening over beleid van de club, maar... "Coucke verdient dit niet"

Jonathan Legear brak door bij Anderlecht en zat in een ploeg met heel wat sterren. Daarbij ook Vincent Kompany. Hij heeft moeite met het Anderlecht van nu te herkennen.

Jonathan Legear speelde in totaal 169 wedstrijden voor Anderlecht en was daarin goed voor 30 goals en 37 assistsL In het seizoen 2009-2010 was hij met 6 goals en 3 assists in 8 wedstrijden Europa League heel goed bij schot.

Jonathan, ik kan me voorstellen dat het je verdrietig maakt om Sporting in deze toestand te zien. Heb je hun seizoen gevolgd?

"Ja, natuurlijk, en ik zou zeggen dat het... net is als wat Sporting vandaag is: onregelmatig, onstabiel. Ze worden aan het eind van het seizoen afgestraft voor de instabiliteit die er vorige zomer was. Want als je kijkt naar de resultaten van 2023, toen ze de situatie corrigeerden... Misschien verdienden ze de top 8, maar als je onderweg te vaak je beleid wijzigt, moet je je fouten goedmaken..."

De aanvankelijke fout was om afgelopen zomer te scheiden van Vincent Kompany?

"Met Vincent aan het roer had Anderlecht in de top 4 gestaan."

Weet je het zeker ?

"Zeker en vast! Het enige dat Kompany nodig had, was tijd. Ik vergelijk Vincent een beetje met Mikel Arteta, die ook van de Guardiola-school komt. Hoe lang is Arteta al bij Arsenal? Maar ze hebben hem de tijd gegeven. Qua werk en filosofie zijn Arteta en Vincent hetzelfde, maar de een heeft tijd gekregen en de ander niet."

"Kompany kon niet de transfers doen die hij wilde, had geen vrije hand en deed het goed met wat hij had. Dit jaar, met wat meer tijd, zou het zijn vruchten hebben afgeworpen, daar ben ik zeker van. Als je in het voetbal geen stabiliteit hebt, bereik je niets. Hoeveel coaches, directieleden, spelers zijn er de afgelopen jaren gekomen en gegaan?"

Denk je dat het moeilijk zal zijn om weer aan de top te komen?

"Ja, want de rest werkt goed! Antwerpen, Brugge, Genk en zelfs Union hebben die stabiliteit. Het huidige Union heeft nog altijd spelers van zijn tijd in tweede klasse. Anderlecht kan terug aan de top komen door die basis te vinden en daarop voort te bouwen...maar het zal nog minstens 2, 3 jaar duren vooraleer ze de titel terug winnen. Minimum."

"Ik vind ook dat Marc Coucke deze situatie niet verdient. Ik heb hem eerder ontmoet en hij is iemand met een goed hart, die geeft om het succes van Anderlecht. Net als Bruno Venanzi destijds, is hij gewoon een leider die soms slechte beslissingen nam, en dat zorgt voor instabiliteit."

Anderlecht is belangrijk voor jou, maar Standard noem je "club van je hart"? Is dat geen paradox?

"Anderlecht heeft mij in het begin van mijn carrière alles gegeven. Ik zal dat nooit vergeten. Ja, Standard is de club van mijn stad, mijn trainingsclub, maar ze geloofden niet in mij, zoals in veel jonge mensen. RSCA bood me deze kans, stak hun hand uit en dankzij hen heb ik carrière kunnen maken. Dat zal ik nooit ontkennen."

De supporters lijken niet echt boos op je te zijn?

"Ik won 3 landstitels, 3 bekers met Anderlecht...Ik controleerde laatst: in 9 seizoenen zijn we daar 3 keer kampioen geworden, 3 keer tweede, 3 keer derde. En als we derde eindigden, werd dat gezien als een mislukking (lacht). Negen podia. Ik denk dat mensen zich dat allemaal herinneren, die tijd."

"Nu kreeg ik ook wel fluitconcerten toen ik terugkeerde naar Brussel in Standard-trui (lacht). Ik geloof dat een deel van het publiek toch een hekel aan me heeft. Maar over het algemeen is het positief."