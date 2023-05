Johan Boskamp maakt pijnlijke vergelijking tussen Anderlecht en Ajax

RSC Anderlecht beleefde een absoluut snertseizoen in de Jupiler Pro League. Het zakte heel ver weg en haalde zelfs geen play-offs.

De kwartfinale van de Conference League heeft het seizoen van RSC Anderlecht nog een beetje een gezicht gegeven, al kwam de pijnlijke exit op AZ Alkmaar ook bijzonder hard aan. Dat paarswit geen play-offs haalde was een regelrechte schande voor velen.

In Amsterdam loopt het bij Ajax ook voor geen meter. Zij staan momenteel op de derde stek, op ruime achterstand van leider Feyenoord. In Veronica Offside werd een vergelijking gemaakt tussen de twee ploegen.

Bij Ajax gaat het vooral bergaf sinds Marc Overmars er moest vertrekken. In goed een jaar tijd is al zijn werk van de voorbije jaren weggeveegd.

“Het is geen goede zaak, want zelfs in België lopen ze te ouwehoeren dat het niet goed gaat met Ajax”, zegt Johan Boskamp. “In België vergelijken ze de situatie een beetje met die van Anderlecht. Dat is precies hetzelfde, alleen is RSCA nog véél verder weggezakt. Ook de jeugd, net als bij Ajax.”