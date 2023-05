'Jonge Belg ziet EK én transfer aan zich voorbij gaan, Charleroi baalt'

Het seizoen zit er al op voor Charleroi nadat het uit de top acht viel op de slotspeeldag. De Zebra's speelden nog enkele oefenmatchen en zagen daarin een van hun topspelers uitvallen.

Charleroi speelde dinsdag een oefenmatch tegen RFC Liège, de nummer twee uit eerste Nationale en volgend jaar in de Challenger Pro League. Charleroi ging met 2-3 de boot in.

Maar erger dan de nederlaag is de blessure van Ken Nkuba (21). Hij viel uit met een knieblessure. Volgens La Dernière Heure zouden zijn ligamenten niet geraakt zijn, maar zou Nkuba wel enkele weken buiten strijd zijn.

Geen EK en transfer?

Daar zou Nkuba het EK U21 in Roemenië en Georgië, dat van 9 juni tot en met 2 juli gespeeld wordt. De kans is dus groot dat Nkuba dat toernooi mist, want hij is een vaste waarde bij de Jonge Duivels.

Nkuba zette zich dit seizoen door bij Charleroi en scoorde in 29 matchen 4 keer en hij gaf ook 5 assists. Zich in de kijker spelen op het EK en daarna een transfer versieren zit er dus wellicht niet in.

Nkuba zijn marktwaarde explodeerde het afgelopen 12 maanden gigantisch. In april 2022 was Nkuba slechts 300.000 euro waard, nu zou dat al het tienvoudige zijn, namelijk zo'n 3,5 miljoen euro.