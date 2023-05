Hét plan van Anderlecht onder het vergrootglas: versterking in elke linie en... Verbruggen en Debast vertrekken enkel als aan deze héél belangrijke voorwaarden zijn voldaan

De Raad van Bestuur van RSC Anderlecht heeft de krijtlijnen voor het nieuwe seizoen vastgesteld. De ambities van paars-wit liggen logischerwijs in play-off 1. Al werd er tussen de lijnen een héél duidelijk signaal uitgestuurd.

Er volgt een nieuwe kapitaalinjectie bij RSC Anderlecht. Naargelang de bron zal er veertien miljoen euro extra worden vrijgemaakt om Jesper Fredberg financiële slagkracht te geven op de transfermarkt.

Maar dat is niet alles. Het is de bedoeling dat Anderlecht niet moét verkopen. In het Nederlands: het elftal zal worden gebouwd rond Bart Verbruggen, Zeno Debast en Jan Vertonghen. Al dient er hier een kanttekening geplaatst te worden.

De kans is immers niet onbestaande dat er een niet-te-weigeren aanbieding zal komen voor één van twee bovengenoemde youngsters. In dat geval wil Anderlecht meewerken aan een transfer… als er meteen kan worden gepraat om hen nog een seizoen in Brussel te stallen.

Versterking in elke linie

Verder wil Fredberg in elke linie versterking halen. Op die manier moet paars-wit opnieuw de plaats in play-off 1 innemen. En eigenlijk ook simpelweg in de top drie van die nacompetitie eindigen.