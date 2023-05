Analist legt uit wat er moet gebeuren met toptalent Club Brugge: "Maar zo heb je er geen twee-drie in België"

Analist Francky Van der Elst is een fan van Club-talent Jorne Spileers. Maar hij denkt ook dat de 19-jarige verdediger beter begeleid moet worden. The Fox heeft dan ook een raad voor Club Brugge.

Van der Elst vindt dat Spileers momenteel niet goed genoeg omringd is om zijn capaciteiten verder te laten ontplooien. "Ik denk dat je daar nog iemand bij moet halen. Een sterke, ervaren verdediger die de kwaliteiten heeft om leiding te geven aan Spileers."

"Je hebt Mechele natuurlijk, maar die jongen is al vaker in vraag gesteld. Je hebt een type Alderweireld of Vertonghen nodig, die dat doen voor Pacho en Debast, maar zo lopen er geen twee-drie rond in België", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Van der Els ziet Spileers wel uitgroeien tot een topper. "Hij is goed aan de bal, sterk met het hoofd, neemt initiatief in balbezit. Ik heb hier en daar geïnformeerd en hij is ook echt snel en er staat een goeie kop op. Maar je moet wel incalculeren dat hij nog foutjes gaat maken en er niet nog een gast van 18, 19 of 20 jaar naast zetten. Daar heb je iemand nodig waarvan je honderd procent zeker bent dat hij er zal staan."