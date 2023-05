Klare taal over ref in Union-Genk: "Had twee rode kaarten moeten geven"

Union SG haalde het met 3-0 van KRC Genk. De Limburgers kwamen volgens oud-scheidsrechter Stéphane Breda nog goed weg.

Jasper Vergoote was de scheidsrechter van dienst in het duel tussen Union SG en KRC Genk. In het algemeen floot hij een goede wedstrijd, al had hij volgens ex-scheidsrechter Stéphane Breda wel twee keer rood moeten trekken.

Breda zag vooral goed werk van Lawrence Visser als VAR. Hij beoordeelde de strafschopfase met Victor Boniface heel erg goed. Daar had de scheidsrechter echter meer moeten doen.

“Ik begrijp niet waarom hij Munoz geen gele kaart gaf, want dat zou zijn tweede zijn geweest”, zegt Breda aan La Capitale. Ook op het einde van de match was er een fase die verkeerd beoordeeld werd door Vergoote.

“Jasper Vergoote geeft Arteaga een gele kaart voor zijn opzettelijke trap op Lazare. Lawrence Visser nodigt hem uit om de beelden te gaan bekijken en daar moet hij zijn fout inzien en de rode bovenhalen, maar hij verandert niet van gedacht.”

Volgens Breda heeft dat grote gevolgen waar voor KRC Genk heel erg blij mee mag zijn. “Dit heeft ernstige gevolgen! Niet voor deze wedstrijd, maar voor de return, waar Munoz en Arteaga geschorst hadden moeten zijn.”