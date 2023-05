'KRC Genk heeft eerste zomertransfer beet'

KRC Genk is niet goed bezig in de play-offs. De club is al volop bezig om volgend seizoen een ploeg op de been te brengen die kan meespelen voor de titel.

KRC Genk heeft zijn eerste zomertransfer binnen. Volgens Het Laatste Nieuws heeft het een deal gesloten met Joris Kayembe. Hij komt over van Sporting Charleroi en tekent voor drie seizoenen. In de deal zit ook nog een optie voor een extra seizoen. Het contract loopt in juni op, maar toch zou KRC Genk een transfersom betalen, omdat de Carolo’s nog een optie hadden voor volgend seizoen. Meer details over de transfersom zijn niet bekend. De komende dagen wordt alles concreet afgerond. Zijn marktwaarde wordt op 2,2 miljoen euro geschat. Het is nog even afwachten op de officiële bekendmaking van de deal.