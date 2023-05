Twee smaakmakers Jupiler Pro League krijgen goed nieuws van Ronald Koeman

Zowel Noa Lang (Club Brugge) als Bart Verbruggen (Anderlecht) maken maken deel uit van de Nederlandse voorselectie voor de Final Four van de Nations League. Die gaat in juni door in Nederland.

Voor Bart Verbruggen -die in de belangstelling staat van Manchester United en Bayern München- zou het de bekroning zijn voor zijn sterk seizoen bij Anderlecht. De 20-jarige doelman was er in de vorige interlandperiode al bij, maar verliet de selectie toen door ziekte.

Voor Lang is het mogelijk de eerste keer sinds het WK dat hij deel zal uitmaken van de Nederlandse selectie.

Nederland opent de Nations League in de Kuip in Rotterdam op 14 juni. Dan speelt Oranje zijn halve finale tegen Kroatië. De andere halve finale tussen Spanje en Italië wordt een dag later in Enschede gespeeld. Op zondag 18 juni volgen de finale (in Rotterdam) en de wedstrijd om de derde plaats (in Enschede).

Op maandag 29 mei maakt bondscoach Ronald Koeman zijn finale selectie van 23 spelers bekend.

De 32-koppige voorselectie:

Nathan Aké (Manchester City), Steven Berghuis (Ajax), Steven Bergwijn (Ajax), Justin Bijlow (Feyenoord), Daley Blind (Bayern München), Sven Botman (Newcastle United), Brian Brobbey (Ajax), Jasper Cillessen (N.E.C.), Memphis Depay (Atlético Madrid), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Mark Flekken (SC Freiburg), Cody Gakpo (Liverpool), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Noa Lang (Club Brugge), Matthijs de Ligt (Bayern München), Tyrell Malacia (Manchester United), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Tijjani Reijnders (AZ), Marten de Roon (Atalanta), Xavi Simons (PSV), Kenny Tete (Fulham), Jurriën Timber (Ajax), Joey Veerman (PSV), Bart Verbruggen (RSC Anderlecht), Stefan de Vrij (Inter), Wout Weghorst (Manchester United), Mats Wieffer (Feyenoord) en Georginio Wijnaldum (AS Roma).