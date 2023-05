'Als Romelu niet meer lacht, is er iets grondig mis' - Hoe WK met Duivels ook zijn seizoen beïnvloedde

"Niemand weet hoe zwaar Romelu het gehad heeft en wat er allemaal speelde", zei Thierry Henry gisterenavond na de kwalificatie van Inter voor de finale van de Champions League. In een fantastisch en ongedwongen interview met Big Rom legde hij zo de kern bloot van de moeilijke periode.

Lukaku is boos geweest. Op zichzelf, op zijn makelaars, op zijn ploegmaats bij de Rode Duivels, op de Belgische pers... Om Romelu goed te begrijpen moet je zijn karakter kennen: een winnaar pur sang. Iemand die alles zou doen om beter te worden en zijn ploeg aan prijzen te helpen.

Zelfvertrouwen zo belangrijk

In juni 2021 zaten we in Tubeke en ondergetekende had net de documentaire 'The Last Dance' bekeken. Wetende dat Lukaku een adept is van Michael Jordan vroegen we hem toen of hij zichzelf herkende in de winnaarsmentaliteit van de grootste basketbalspeler ooit. De man dreef zijn ploegmaats tot het uiterste en zocht overal uitdagingen...

Lukaku grijnsde eens en knikte goedkeurend. "Je hebt gelijk. Toen ik het bekeek, dacht ik bij mezelf: 'ik ben niet alleen'. Er zijn mensen die dat nodig hebben, die prikkel om zichzelf te pushen. Ik heb dat nodig."

Big Rom is een man die zichzelf steeds weer wil bewijzen en gebruikt de kritiek van de buitenwereld als motivatie. "Als ze zeggen dat er iemand beter is, heb ik zoiets van: ik zal het wel eens tonen", zei hij daarover. Dat hij dat voor Nieuwjaar niet kon bewijzen, vrat aan zijn zelfvertrouwen.

De problemen die hij dit seizoen had, zijn allemaal te herleiden naar wat er voor Nieuwjaar gebeurde. Zijn blessures zorgden ervoor dat hij helemaal uit vorm op het trainingskamp van de Rode Duivels verscheen. Daar werd alles gedaan om hem klaar te stomen.

In de beslissende wedstrijd tegen Kroatië was het verschil met hem op het veld ongelooflijk groot, maar de drie grote kansen die hij kreeg, kon hij niet afwerken. Twijfelt er iemand aan dat met een Lukaku van de laatste weken de Duivels zich altijd gekwalificeerd hadden?

© photonews

De pijn van de uitschakeling zou hij nog lang voelen. En hij voelde zich verantwoordelijk. Maar dat was niet alles. Vooral de Belgische pers heeft erin gehakt. Wat er allemaal geschreven in aanloop naar het WK was in het hoofd gaan spelen. Hij - en veel spelers met hem - voelde niet de steun die ze wel hadden voor het WK in Brazilië. Als Romelu niet meer lacht, is er iets grondig mis.

Jacobs, Clarke, Koeman en Conte hebben iets gemeen

Als er nu iets is waar hij nood aan heeft, dan is het wel die steun. Ook de relatie met bondscoach Roberto Martinez brokkelde af omwille van bepaalde keuzes. Vraag hem maar eens wat Ariël Jacobs, Steve Clarke, Ronald Koeman en Antonio Conte gemeen hebben. Ze stelden allemaal hun volle vertrouwen in hem en zorgden dat hij belangrijk was.

Dat is een rode draad door zijn carrière: laat hem staan als het eens minder gaat en hij komt sterker terug. Met Mauricio Pochettino heeft Chelsea volgend seizoen zo'n coach. Maar Lukaku wil ook graag in Milaan blijven. Zoals hij nu speelt, weet hij dat hij volgend seizoen de concurrentiestrijd met Dzeko kan winnen.

De Champions League winnen is iets waar hij al lang van droomt. Als hij dan als bankzitter het verschil moet maken zoals gisteren... so be it. Hij werkte hard om terug op zijn oude niveau te komen. Omringde zich ook met zijn vertrouwenspersonen: zijn familie.

Broer Jordan zit momenteel ook in Milaan bij hem. Hij stuurt of belt naar zijn oude Brusselse vrienden. Hij voelt zich weer goed. En Simone Inzaghi geeft hem vertrouwen. Meer heeft Lukaku niet nodig.