Bam, meteen officieel: KRC Genk haalt ex-Rode Duivel op bij concurrent

KRC Genk wil dit seizoen de titel pakken, maar kijkt ook al naar volgend seizoen en mogelijke versterkingen moeten dan helpen.

KRC Genk heeft alvast zijn eerste zomertransfer binnen. Het heeft een deal gesloten met Joris Kayembe van Chalreroi.

De linkervleugelverdediger komt over van Sporting Charleroi en tekent voor drie seizoenen. In de deal zit ook nog een optie voor een extra seizoen.

Genk betaalt nog een transfersom voor Kayembe, die intrinsiek wel einde contract was in juni 2023 - Charleroi had nog een optie.

Bij de Zebra's speelde hij 3,5 seizoenen, nu trekt hij dus naar een absolute topclub in België. Een nieuwe stap in de ontwikkeling van de speler.

Joris Kayembe komt de Genkse achterhoede versterken.



Hij tekent een contract voor drie seizoenen met een optie voor een extra jaar.



Kayembe is er ondertussen 28 en was in 2020 nog tweevoudig international in enkele oefenwestrijden voor de Rode Duivels.

Misschien dat hij via KRC Genk ook opnieuw kan dromen van de nationale ploeg, al werd hij eerder dit jaar ook al opgeroepen bij Congo.