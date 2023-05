'Entourage Noa Lang maakt straf verwijt aan ploegmaten en bestuur'

Club Brugge beleefde een zwak seizoen in de Jupiler Pro League. Die lijn trekt zich ook door in de play-offs met drie nederlagen in evenveel wedstrijden.

Voor Noa Lang en zijn entourage kan het seizoen er niet vlug genoeg opzitten met Club Brugge. Deze zomer wil hij absoluut vertrekken in het Jan Breydelstadion, al was dat vorig jaar eigenlijk al de bedoeling. De Nederlander doet het zeker niet slecht, maar volgens Knack wordt hij niet beloond door zijn onhandige ploegmaten. Lang probeert zijn frustraties te verbergen, al lukt dat niet altijd de voorbije weken. In ieder geval, zo schrijft Knack nog, gaat dit beter dan zijn entourage. Die zien de foute keuzes van het Clubbestuur en het slechte spel van blauwzwart als de reden waarom hij zijn plekje bij Oranje kwijtspeelde in maart. Lang zou geen zin hebben om volgend seizoen nog eens hetzelfde mee te maken, waardoor er nu zeker een vertrek moet volgen deze zomer. Alleen wil Club Brugge daarvoor genoeg centen op tafel en de vraag is wie dat zal doen.