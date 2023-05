Zulte Waregem trekt met scherpe ambities naar 1B en wil deze sterkhouders houden

Alle hens aan dek voor Zulte Waregem deze zomer. Het wil een zo stevig mogelijke kern klaarstomen voor het nieuwe seizoen.

Zulte Waregem beseft dat te lang blijven zitten in het vagevuur van de Challenger Pro League absoluut nefast is.

En dus wil het meteen terug uit 1B stijgen naar 1A. Daartoe heeft het ook de nodige ambities op de arbeids- en transfermarkt.

Zoals enkele dagen geleden al gemeld werd zou coach Frederik D'Hollander zijn kans krijgen bij de degradant om meteen promotie af te dwingen. Davy De fauw zou als T2 ook aanblijven.

Qua spelersarsenaal wordt het zaak om een zo sterk mogelijke kern samen te stellen. Zo is er Jelle Vossen, die einde contract was.

Vormer en Vossen?

Na de degradatie met Essevee was hij onduidelijk over zijn voetbaltoekomst. Mogelijk kan de 34-jarige aanvaller misschien wel blijven, afhankelijk van eventuele andere aanbiedingen.

Voor hem en ook pakweg Ruud Vormer (35) zou het een interessant project kunnen zijn om nog een laatste keer te knallen, promotie af te dwingen en in het seizoen daarna te bewijzen aan iedereen dat ze ook in 1A nog meekunnen.

Wat in het voordeel van de ambities van Zulte Waregem spreekt is dat er volgend seizoen twee en mogelijk drie ploegen stijgen naar 1A.

Bepaalde jonge talenten zullen misschien vertrekken, waarbij vooral aan Fadera moet worden gedacht. Andere jonkies kunnen in 1B misschien net een ideale ervaring opdoen. Sowieso is er in elke linie en zeker achterin ook versterking nodig.