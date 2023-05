'Anderlechttarget ziet komst naar... Club Brugge helemaal zitten'

Anderlecht maakte van Igor Thiago een target na de confrontatie in de Conference League. Zelf komt de speler echter liever naar Club Brugge.

Igor Thiago is de spits van Ludogorets, één van de tegenstanders van RSC Anderlecht in de Conference League. De 21-jarige Braziliaan liet dit seizoen wel heel goede cijfers optekenen in de Bulgaarse competitie.

Paarswit was de eerste Belgische ploeg die van hem een transfertarget maakte, maar daar kwam ondertussen ook de concurrentie van Club Brugge bij. Ook zij hebben voor volgend seizoen heel wat offensieve versterking nodig.

Thiago is volgens Het Nieuwsblad gecharmeerd door de interesse van de Belgische ploegen. Hij ziet de komst naar de Jupiler Pro League helemaal zitten, maar kiest persoonlijk wel liever voor Club Brugge dan voor Anderlecht.

Ook KRC Genk zou hem op de radar hebben staan. Volgens Transfermarkt is de speler van 1m91 momenteel één miljoen euro waard, maar Ludogorets rekent wel op een veelvoud van dat bedrag voor een transfer.