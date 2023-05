Johan Boskamp heeft gouden raad én verzoekje voor Wouter Vrancken

KRC Genk is zijn rol van koploper in de Jupiler Pro League kwijt. Nu is het plots achtervolger op Antwerp en Union SG.

Voor Johan Boskamp is duidelijk dat de bron van alle malaise bij KRC Genk het vertrek van Paul Onuachu naar de Premier League was. “Ik begrijp dat je in het Belgisch voetbal spelers moet verkopen en dat die jongen dolgraag naar Engeland wilde. Maar op drie maanden tijd is alles naar de filistijnen gegaan”, zucht Boskamp bij Het Belang van Limburg.

De voorsprong van 14 punten is helemaal weg en nu staat de ploeg van Wouter Vrancken zelfs op achterstand. Ook het systeem van de play-offs is niet gunstig voor wie koploper was na de reguliere competitie, zo oordeelt de analist.

Al heeft Boskamp ook gouden raad voor Vrancken. “Het is klasse van Wouter dat hij zijn eigen voetbal blijft spelen, als liefhebber vind ik dat echt leuk. Alleen: als je dan zoveel punten weggeeft, moet je het misschien wat realistischer aanpakken. Ik schrok vorig weekend op Union hoeveel ruimte Genk weggaf bij balverlies. Ploegen als Union en Antwerp zitten daar op te wachten.”

Boskamp blijft geloven dat Genk de titel zal pakken. “Ik heb eerder dit seizoen gezegd dat Genk het ging halen en ga nu niet meer zitten veranderen. Dat is veel te makkelijk. Dus als die eikels daar het nu niet meer redden, ga ik af als een gieter.”