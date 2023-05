Slepen naar het einde van het seizoen? Club-coach De Mil blijft strijdvaardig: "Als we iets extra kunnen doen voor hen, moeten we dat ook doen."

Na een 0 op 9 zijn de Champions Play-Offs een maat voor niets voor Club Brugge. Toch weigert Club-coach De Mil zomaar de handdoek in de ring te gooien. "Als we iets extra kunnen doen voor hen, moeten we dat ook doen."

Club Brugge pakte dan nog geen enkel punt in de play-offs, de Bruggelingen lieten bij momenten hun beste voetbal zien. De nederlaag op Antwerp kwam dan ook zeer hard aan.

"Uiteraard. Omdat je zag dat ons team er volledig voor ging. We voelden dat er absoluut punten mee te nemen waren. We hebben gewoon een zeer goed niveau gehaald in de eerste helft. Daarna had Antwerp wel wat kansen, maar we stonden eigenlijk stabiel. Om dan in de laatste 10 minuten nog 2 doelpunten tegen te krijgen, is zeer hard", aldus De Mil op de persconferentie in aanloop naar de terugwedstrijd.

Antwerp op weg naar de titel? "Ik weet dat dat leeft bij onze supporters. En als we iets extra kunnen doen voor hen, dan moeten we dat ook doen. Bij ons leeft vooral de ontgoocheling van vorige week, omdat wij absoluut het gevoel hadden dat wij meer verdienden. Wij willen dat dan ook rechtzetten. We gaan zondag opnieuw vol aan de bak."

Aanvallende schaarste

De Mil kan voor de terugwedstrijd op Jan Breydel niet rekenen op Buchanan, Jutglà, Sowah en Skov Olsen. In aanvallend opzicht is de spoeling dan ook zeer dun. "Maar Romeo (Vermant, red) heeft het de voorbije weken goed gedaan en Roman (Yaremchuk, red) oogde op training zeer scherp nadat hij fel ziek geweest is. Hij komt van ver en het is de eerste week dat hij volledig heeft kunnen doortrainen."