Enorme lof voor speler van Genk: "Een van weinigen die traptechniek van Ronaldo beheerst"

KRC Genk mist wellicht de titel in de Jupiler Pro League. Met Mike Tresor heeft het echter wel de koning van de assist in de rangen.

Mike Tresor zette dit weekend zijn 23ste assist van het seizoen in de boeken. De assistenkoning aller tijden heeft een bijzondere traptechniek die maar weinigen beheersen. Wat hij doet is uitzonderlijk, zo zegt ook technical coach Michel Ribeiro.

Twee dagen voor elke wedstrijd wordt er specifiek met het aanvallende compartiment gewerkt. “Hij is één van de weinige spelers die de Knuckleball beheerst. De speciale traptechniek die Christiano Ronaldo op de kaart zette”, vertelt Ribeiro op de website van KRC Genk. “Op die manier kan je een bal hard raken en op het juiste moment toch voldoende laten zakken. Hij werkt daar op zichzelf elke week hard aan op training om die techniek verder te verfijnen.”

Maar Ribeiro ziet nog veel meer. “Daarnaast ook zijn snelle voeten. De bal juist voorbrengen is één zaak, maar we werken samen op training ook vaak op de korte ruimte, om zijn rechtstreekse tegenstander eerst te kunnen uitschakelen via een één-op-één-beweging of in de combinatie met zijn ploeggenoten. Die combinatie verklaart voor mij zijn uitmuntende statistieken.”