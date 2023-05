Nacer Chadli spreekt zich in erg duidelijke termen uit over zijn beslissing bij de Rode Duivels én de toekomst

Zijn beslissing om te stoppen bij de Rode Duivels is een feit. Wat brengt de toekomst voor Nacer Chadli dan nog?

"Ik was al maanden bezig met mijn beslissing om te stoppen bij de Rode Duivels", komt Chadli nog eens terug op zijn afscheid bij het Belgisch elftal. "We hebben bij de nationale ploeg veel goede, jonge spelers. Het is niet nodig dat ik mezelf nog druk op leg om voor België te kunnen spelen. Het is goed dat ik vorige week de knoop heb doorgehakt."

De bladzijde kan nu omgedraaid worden. Op het niveau van de Jupiler Pro League heeft Chadli zeker nog menig topprestatie in zich. Ligt zijn toekomst daar ook? "Ik weet nog niet wat ik ga doen in de toekomst. Ik moet het nog bespreken met mijn zaakwaarnemer en met Westerlo. Er is een mogelijkheid dat ik in België en bij Westerlo blijf."

Gesprek volgt nog

Op zich zijn er weinig redenen voor de 33-jarige speler om nu opnieuw van omgeving te veranderen. "Ik heb het echt naar mijn zin hier, met deze groep van spelers en met de staf. Dit is echt een leuke club. Er is nog niet gesproken met de club. Dat gesprek staat wel op het programma."