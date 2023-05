Titelstrijd ook naast het veld: 'Antwerp, Genk én Union SG azen op dezelfde doelpuntenmachine die ooit bijna van Anderlecht was'

Niet enkel op het veld is de titelstrijd tussen Antwerp, Genk en Union SG volop aan de gang. Op de transfermarkt vissen ze al eens in dezelfde vijver.

De 20-jarige flankaanvaller Bénie Traoré staat gekend als een absolute 'golden boy' en kon in 2021 naar RSC Anderlecht voor anderhalf miljoen.

Toen kwam het niet tot een deal met de speler, die overkwam van Mimosas in eigen land naar BK Häcken.

Nu is er dus opnieuw veel aandacht voor de Ivoriaanse rechtsbuiten. Zowel Antwerp, Genk als Union SG zien wat in hem.

In Zweden is hij op dit moment aan een prima seizoen bezig, met al negen goals in de competitie onder meer.

12 goals, 4 assists

Over alle competities heen zit hij aan 12 goals en 4 assists en daarmee heeft hij ploegen uit verschillende landen wakker gemaakt.

Het Zweedse Expressen laat weten dat Genk op dit moment wel eens over de beste papieren zou beschikken om hem in te lijven.