Al 3 jaar na passage bij Anderlecht, Chadli drukt wel weer zijn stempel in België: "Appreciëren en beseffen dat heel hard"

Als Nacer Chadli de laatste jaren één ding bewijst, is het dat hij op niveau van de competitie in België voor menig ploeg van waarde kan zijn. Wat dan ook de teneur is over zijn al dan niet verdienste bij de nationale ploeg.

Het dateert van het seizoen 2019-2020 dat Chadli op huurbasis uitkwam voor Anderlecht, waar hij ondanks blessureproblemen één van de uitblinkers was. Via een omweg bij Basaksehir verzeilde de gewezen international in de zomer van 2022 opnieuw via een uitleenbeurt in de Belgische competitie. In de Kempen meer bepaald.

Hoewel het niet zo is dat hij er elke speeldag bovenuit steekt, hebben ze zich bij Westerlo zijn transfer nog geen moment beklaagd. "Nacer is op het eerste zicht misschien niet altijd de beste speler op het veld, maar hij maakt de anderen rond zich beter. Dat is niet altijd duidelijk op het eerste zicht", merkt Jonas De Roeck op.

Anderen steunen op ex-Rode Duivel

"Wij beseffen zijn waarde in deze ploeg en deze groep. Hij heeft een zekere kwaliteit, een zeker niveau dat hij altijd haalt. Dat geeft ook rust aan de andere spelers. Anderen kunnen op hem steunen en kunnen daardoor beter worden. Zeker in een jonge ploeg als die van ons is hij ontzettend belangrijk", staaft de Westerlo-coach zijn redenering.

© photonews

Voorbije zaterdag tegen Standard kon Chadli écht nog eens schitteren met een glansprestatie. "Voor mij is dat geen verrassing. Voor mij heeft hij elke week zijn waarde in de ploeg gehad. Ik ben heel blij voor hem dat hij iets meer in de picture komt. Dit is iets wat hij al het hele seizoen brengt, wij appreciëren en beseffen dat heel hard."

Sportieve en financiële puzzel

De vraag is dus of Westerlo de voormalige Rode Duivel langer aan zich kan binden. "Er zijn altijd zaken waar je geen controle over hebt. Er is het sportieve, maar ook het financiële. Wat is er mogelijk voor alle partijen? Wat niet? Wij doen ons huiswerk en gaan proberen de groep zo sterk mogelijk te maken richting volgend seizoen."