Axel Witsel en Atlético Madrid steunen Real Madrid in hun strijd

Axel Witsel trad woensdag aan met Atlético Madrid tegen Espanyol en stak samen met zijn ploeggenoten een hart onder de riem van de stadsgenoot Real.

Spanje werd opgeschrikt door het racisme tegenover Vinicius van Real Madrid in de wedstrijd tegen Valencia. Atlético Madrid, met Axel Witsel in de basis, had voor de wedstrijd tegen Espanyol een duidelijke boodschap. Ze hielden een spanddoek vast met de tekst om racisme uit het voetbal te bannen.

Axel Witsel zette zelf deze boodschap nog extra kracht bij om de foto hiervan op zijn Twitterprofiel te plaatsen met de boodschap 'Enough is Enough'.