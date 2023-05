Niet helemaal Union SG, maar ook een boerenjaar voor promovendus - coach legt uit wat moet onthouden worden

Het seizoen van KVC Westerlo zit er zo goed als op. Er zijn weliswaar nog twee wedstrijden te spelen, maar daarin staat niet echt veel meer op het spel.

KVC Westerlo staat samen met Standard en Cercle Brugge op een gedeelde zesde plaats, maar het Europees ticket en eindwinst in play-off 2 is al zeker voor KAA Gent.

De Kemphanen eindigden het reguliere seizoen op de zevende plaats. Knap voor een promovendus alles bij elkaar: 51 punten, 61 gemaakte doelpunten en 53 tegengoals in 34 wedstrijden.

Sterk werk van promovendus

Ook in play-off 2 zorgden ze al voor spektakel en thuis tegen Gent en in Cercle Brugge kunnen ze dus nog de tweede plaats in de play-offs proberen te pakken.

Maar zelfs al worden het nog twee nederlagen om het seizoen af te sluiten, toch moet men in de kempen vooral trots zijn. Dat is wat ook coach Jonas De Roeck vindt.

© photonews

"We mogen niet vergeten dat we al enorme stappen hebben gemaakt als club en als ploeg. Het is jammer dat we af en toe eens op onze limieten botsen, maar dit moeten we meenemen."

"We draaien een heel lang seizoen en we zagen onder meer Kyan Vaesen en Igor Vetokele uitvallen. Om mee te spelen met de grote clubs heb je een brede kern nodig."

Niet blindstaren

"Misschien waren we op het einde soms wat minder fris. We komen onze limieten tegen, maar dat is goed. Anderhalf seizoen geleden hadden we nooit durven dromen in deze situatie te zitten."

"Ons geloof is niet weg. We zijn trots de play-offs te spelen, dat is een leerproces naar de toekomst toe. De andere teams hebben meer ervaring hiermee, wij blijven ambitieus naar de toekomst. We mogen ons niet blindstaren op de tekortkomingen."