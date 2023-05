Philippe Albert heeft dringend advies voor Karel Geraerts richting topper tegen Antwerp

Union SG moet zondag winnen op Antwerp wil het richting titel gaan. Geen gemakkelijke opdracht voor de troepen van Karel Geraerts, mogelijk zonder één van de absolute sterkhouders.

Bij Union SG houden ze de lippen stevig op elkaar over de medische stand van zaken bij Teddy Teuma. De aanvoerder van Union SG moest vorige week tijdens de opwarming afhaken voor het duel tegen KRC Genk.

Dat hij gemist werd, dat was duidelijk. De grote leider van een ploeg vervangen, dat doe je uiteraard ook niet zomaar. Of Teuma speelklaar geraakt voor de topper van zondag tegen Royal Antwerp FC is momenteel nog koffiedik kijken.

Zijn afwezigheid zou een drama kunnen betekenen voor de Brusselaars, zo zag analist Philippe Albert ook al afgelopen weekend in het duel op bezoek bij KRC Genk.

“Zijn afwezigheid was vooral merkbaar in de tweede helft toen Union het moeilijk had”, zei Albert bij de RTBF. “Zelfs als hij maar 80 procent fit is zou ik hem in de ploeg zetten. Hij heeft de gave om de boel te kalmeren als dat nodig is en de bal op moeilijke momenten in de ploeg te houden.”