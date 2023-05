'Islam Slimani heeft een beslissing genomen over zijn toekomst bij Anderlecht'

Blijft Islam Slimani volgend seizoen bij Anderlecht of niet? De Algerijn lijkt zijn keuze gemaakt te hebben.

Anderlecht maakt na een mislukt seizoen al werk van volgend seizoen. Jesper Fredberg maakte al bekend dat Anderlecht na dit seizoen afscheid neemt van Lior Refaelov en Adrien Trebel.

Hun contracten werden niet verlengd, terwijl Anderlecht hoopt dat wel van andere spelers probeert te doen, onder meer van Islam Slimani. De Algerijn werd in de wintermercato aangetrokken voor een half seizoen en dat was een schot in de roos.

Slimani scoorde in 16 wedstrijden 9 keer en gaf ook 1 assist bij Anderlecht. De Algerijn zou echter ook aanbiedingen hebben uit het Midden-Oosten, onder meer uit Qatar, Saoedi-Arabië en de VAE.

Volgens FootAlgérien zou Slimani echter wel willen blijven bij Anderlecht. Hij zou op het hoogste niveau willen blijven spelen en ook naar de Afrika Cup willen met Algerije in januari 2024.