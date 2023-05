Analist heeft wel heel opvallende transfertip voor Antwerp: "Hij zou een gerichte versterking zijn"

Indien Antwerp de titel pakt, moeten ze volgend seizoen de Belgische eer gaan verdedigen en proberen in de groepsfase van de Champions League te geraken. Bij The Great Old weten ze dat ze daar nog niet klaar voor zijn en versterking nodig hebben. Patrick Goots heeft alvast een tip.

Een opvallende tip, want Goots zou bij... titelconcurrent Union zijn licht gaan opsteken om de linkerflank te versterken. Hij vindt Loïc Lapoussin, de dribbelvaardige winger van de Brusselaars, een heel interessante speler. “Want Lapoussin is gewoon een steengoede voetballer. Hij koppelt techniek aan veel loopvermogen en een goed positiespel. Je zal hem ook niet snel een bal wild zien wegtrappen", somt hij op in GvA. Want het is een positie waar Antwerp wel iets kan gebruiken. "Jelle Bataille heeft dit seizoen al goed gedepanneerd op links en Sam Vines heeft ten opzichte van vorig seizoen flink wat progressie gemaakt, maar deze Lapoussin zou een gerichte versterking zijn voor Antwerp”,





