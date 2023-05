Igor Thiago trekt naar Club Brugge, maar KRC Genk kaapt zijn gedroomde aanvaller weg voor neus Union SG en Antwerp

De Belgische ploegen komen op de transfermarkt geregeld in elkaars vaarwater. Dat is ook voor KRC Genk niet anders.

De Belgische teams uit de Jupiler Pro League komen op de transfermarkt meer dan eens uit bij dezelfde speler. Zo is er de zaak van Igor Thiago, die ook naar Genk kon maar voor Club Brugge zou hebben gekozen.

Het is niet anders voor de 20-jarige Ivoriaan Bénie Traoré. De jonge aanvaller van het Zweedse Hacken wordt aan meer dan één Belgische club gelinkt.

Anderlecht had een tijdje terug al interesse, maar nu zijn ook Genk, Union en Antwerp in de running. Met 12 goals en 4 assists in 14 matchen zet Traoré alvast mooie statistieken neer en volgens de Zweedse krant Expressen is KRC Genk de nieuwe bestemming van de Ivoriaan.

Hij ligt nog onder contract tot eind 2026 in Zweden, maar een vertrek zou geen probleem zijn en Genk heeft ondertussen beet.

Done deal?

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde op dit moment slechts 1 miljoen euro, maar zou toch een veelvoud daarvan nodig zijn om hem weg te plukken.

De andere teams blijven ook uitkijken naar de spits, maar het lijkt dus steeds meer op een tripje naar de Luminus Arena.