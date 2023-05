In youth we trust? Anderlecht zet alles op alles om goudhaantje op te halen in Nederland

Voor RSC Anderlecht zit het seizoen er al even op. Daardoor kunnen ze wel al volop naar de volgende jaargang uitkijken.

En er wordt ook al verder in de toekomst gekeken, want paars-wit speurt de markt af naar jong talent in binnen- en buitenland.

In die optiek zijn ze nu ook uitgekomen bij Khaled Razak, een 17-jarige rechtsachter van Willem II uit Tilburg.

Daar is hij einde contract, dus kan paars-wit hem gratis komen ophalen in de Nederlandse tweede klasse en naar België te halen.

Razak

Razak is een jeugdproduct van PSV Eindhoven en Willem II, maar zou nu dus klaar zijn voor zijn eerste buitenlands avontuur.

De vraag is of hij meteen in de A-kern zal terechtkomen, dan wel bij de beloften of de U18 van Anderlecht wordt neergepoot.