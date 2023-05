Niet te geloven en nu al hommeles: eigenaar JPL-club zet CEO gewoon op straat

Het was al een paar weken hommeles tussen beide mannen en nu is er een verregaande beslissing genomen. Niet meteen de beste start voor in de Jupiler Pro League.

John Textor, de Amerikaanse eigenaar van RWDM, zit niet om een straffe uitspraak verlegen. De voorbije weken daagde hij Union SG en Anderlecht heel duidelijk uit. Voorzitter/CEO Thierry Dailly had meermaals de hele zaak proberen af te zwakken in de media, maar Textor ging gewoon door op zijn elan. Op straat gezet Ook op een foto vanuit het stadion van Lyon over de vriendschapsband tussen Anderlecht en Lyon reageerde hij als door een wesp gestoken. Opnieuw probeerde Dailly te sussen. En dat heeft hem nu de kop gekost, want Textor heeft beslist zijn CEO op straat te zetten. Thierry Dailly, voorzitter RWDM aan de deur gezet! It’s a bad world we live in. — Van der Elst Franky (@DerFrvde) May 31, 2023 Dailly blijft met 20% van de aandelen wel bestuurder, maar Dailly is een clubicoon en de kans is dan ook groot dat dit bij de supporters niet goed gaat vallen. Franky Van der Elst reageerde al meteen. "Het is een slechte wereld waarin we leven", klonk het onder meer.