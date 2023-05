Nieuwe klap voor KAA Gent: hoofdsponsor haakt na 35 jaar af, Buffalo's gaan woelige tijd tegemoet

Einde van een tijdperk: na 35 jaar stopt VDK Bank als hoofdsponsor van KAA Gent. De Belgische bank blijft wel minderheidsaandeelhouder binnen de club.

"We zijn intussen een bank voor het hele land geworden", merkt CEO Van den Neste op. "Dat was 35 jaar geleden anders: toen waren we alleen actief in Gent en omstreken. Destijds was het logisch dat we alleen een Gentse club zouden sponsoren. Als we onze naamsbekendheid over heel Vlaanderen en Wallonië willen verhogen, moeten we onze inspanningen beter verdelen."

Een bijkomende zorg voor de Oost-Vlaamse club, die daarnaast opzoek is naar een overnemer. Coach Hein Vanhaezebrouck kaartte de nood aan investeringen binnen de club al meermaals aan. Tot slot lopen de naamsrechten voor het stadion, momenteel in handen van bouwer Ghelamco, binnenkort af.

VDK en Gent was de langstlopende sponsorrelatie in het Belgisch voetbal. De bank benadrukt dat ze als minderheidsaandeelhouder (ongeveer tien procent) zal blijven werken aan de toekomst van de club. Daarnaast zal ze de KAA Gent Foundation blijven sponsoren. "VDK Bank werd hoofdsponsor van AA Gent toen de club het moeilijk had. Vandaag staat er een stevige voetbalclub die klaar is voor de toekomst", klinkt het.