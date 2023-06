Arthur Vermeeren blijft mysterieus over zijn toekomst: "Ik kan niks beloven"

Debuut maken in de Jupiler Pro League, de Croky Cup en volop meestrijden voor de titel. Het gaat snel voor Arthur Vermeeren bij Antwerp. Europese topclubs lonken naar de centrale middenvelder van Antwerp.

Arthur Vermeeren werd bekroond tot 'Talent of the Season' in de Jupiler Pro League. Dat kan u HIER lezen. Dit is de eerste individuele prijs voor de middenvelder van Antwerp en naar alle waarschijnlijkheid zal het niet zijn laatste zijn.

De laatste weken gonst het geruchten over topploegen die in hem geïnteresseerd zijn. FC Barcelona, Manchester United, Manchester City en PSG werden al genoemd. De nuchtere Vermeeren blijft er rustig over al kan hij niet garanderen dat hij volgend seizoen nog voor Antwerp zal uitkomen.

“Niet alles wat in de krant staat, is waar", vertelt Vermeeren tegenover Het Nieuwsblad. "Ik ben helemaal niet bezig met vertrekken in de zomer. Ik kan niks beloven, daarvoor is het voetbal een te onzekere wereld, alles verandert snel. Maar nogmaals: nu zit ik daar niet mee in mijn hoofd.”