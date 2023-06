Club Brugge staat te koop, maar wat met het nieuwe stadion?

Club Brugge staat te koop. Bart Verhaeghe zoekt een overnemer, maar wat dan met het stadiondossier. Het sleept al lang aan en de verkoopprocedure kan ervoor zorgen dat het nog wat langer zal aanslepen.

Al jaren is Club Brugge op zoek voor een opvolger voor het Jan Breydelstadion. In 2007 was er de optie in Loppem, dat later werd uitgebreid met de Chartreusesite, maar na lang procederen ging dat niet door.

Enkele maanden later, we zijn ondertussen al in 2013 aanbeland, komt Club met een nieuw voorstel op de proppen. Een nieuw stadion langs de Blankenbergsesteenweg. Ook Cercle Brugge werd oorspronkelijk in die plannen betrokken, maar later liet het weten dat ze liever op de huidige site willen blijven.

Club zette door en het dossier leek in orde te komen, maar in laatste instantie tekende bouwbedrijf Ghelamco bezwaar tegen de plannen. Sindsdien zit die optie muurvast en de procedures zijn nog steeds lopende.

OLYMPIASITE

Dan kwam er een nieuwe optie: een nieuw stadion op de huidige site. Na heel wat overlegmomenten met de buurtbewoners en andere betrokkenen lijkt ook die optie in de goede richting te gaan. Er kwam een omgevingsvergunning, maar die werd begin 2023 vernietigd. Zo zat het dossier opnieuw muurvast.

Ondertussen besliste voorzitter Bart Verhaeghe om de club te verkopen. Wie alle andelen van de NV Grizzly Sports (waar alle aandelen van Verhaeghe, Vincent Mannaert, Jan Boone (CEO Lotus) en Peter Vanhecke (CEO Castel Capital) toe behoren) zal kopen, is nog niet duidelijk.

LIEFST EEN ZO SNEL MOGELIJKE VERKOOP

Die verkoop kan nefast voor het stadiondossier zijn. Een lange verkoopsprocedure kan alles nog wat langer doen aanslepen. Verhaeghe zal eerst eerder de verkoop van de club in orde willen brengen, zodat de volgende eigenaars zich ten volle op het nieuwe stadion kunnen concentreren. Ook kan het zijn dat Verhaeghe later nog als voorzitter betrokken blijft, want het is niet duidelijk of hij ook als voorzitter zal aftreden.

Het nieuwe stadion kan dus nog wat langer op zich wachten. Nochtans is een nieuw stadion echt wel nodig. Het huidige staat er al vanaf 1975 en sinds het EK 2000 is daar nauwelijks nog iets aan veranderd. De laatste tijd zijn er steeds meer signalen over de onveiligheid van het stadion. Een snelle verkoop zou dus goed zijn voor het nieuwe stadion.