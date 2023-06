Hein Vanhaezebrouck blijft mysterieus over de toekomst van Vadis Odjidja

Het contract van Vadis Odjidja loopt eind juni af bij KAA Gent. Al is het nog afwachten of tegen Standard zijn laatste wedstrijd zal zijn.

Voor KAA Gent en Vadis Odjidja staat zaterdag tegen Standard de laatste wedstrijd van het seizoen op het programma. Mogelijk voor Odjidja zelfs zijn laatste wedstrijd in het shirt van KAA Gent want de middenvelder is einde contract. Hein Vanhaezebrouck blijft mysterieus hierover. “Ik weet nog niets van een afscheid, er is nog niets officieel bevestigd”, ontweek Vanhaezebrouck de vraag over dat dit het definitieve afscheid is van Odjidja. “Ik gun hem een mooie laatste match van het seizoen, net als de andere jongens. Voor de rest zien we wel.”

“We moeten er niet teveel achter zoeken, er zit geen bedoeling achter. Wellicht zullen we ook vijf keer wisselen en wat meer jongens tijd gunnen. Als we aan de rust een vervanging doen, heeft dat niet te maken met de kwaliteit van de prestatie van een jongen maar is dat gepland. Vorig jaar lieten we onze twee jonge keepers spelen maar dat gaan we niet doen. Graag eindigen we met een voortreffelijke zestien op achttien”, blijft Vanhaezebrouck ambitieus voor de laatste wedstrijd van het seizoen.