Kevin De Bruyne blikt al vooruit op de Champions League en heeft het over de druk die de wedstrijd met zich meeneemt

Kevin De Bruyne is met Manchester City op weg om de 'treble' te pakken. De Premier League en de FA Cup hebben ze al. Zaterdag wacht nog de finale van de Champions League.

Tijdens de finale van de FA Cup was Kevin De Bruyne opnieuw belangrijk. Hij zorgde 2 keer voor de assist tegen Manchester United. Zo won Manchester City de FA Cup en kan het nog altijd de treble winnen. Daarvoor speelt het zaterdag in Istanboel de Champions League-finale tegen Internazionale.

Op die prijs azen Man City en Kevin De Bruyne al verschillende jaren, maar winnen lukte nog nooit. Het speelde in 2021 wel de finale, maar Chelsea won met 0-1. "Ik kijk daar niet meer naar. Wat gebeurd is, is gebeurd. Anderen willen daar wel nog over praten, maar je kan niet alles winnen", vertelde hij aan Sportnews.

Is er druk om tegen Inter wel de finale te winnen? "Ik denk dat we van de mensen wel moeten winnen. Het zou goed voor onze legacy zijn, zeggen ze", aldus De Bruyne. "Ik denk niet dat het meer druk op ons legt. We hebben dit jaar gedaan wat we hebben gedaan en moeten meer genieten van het moment. We moeten proberen ons beste spel te spelen en hopen dat het genoeg zal zijn."

Ook dat Man City de treble kan winnen, speelt niet mee. "De spelers hebben er nauwelijks overgesproken. Ook denk ik niet dat je op voorhand daar al over kan praten. Nu we ook de FA Cup hebben, weten we wel dat we de treble kunnen winnen", besloot De Bruyne.