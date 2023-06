Nog ferm addertje onder het gras voor Union SG met oog op Europees voetbal? UEFA moet knoop nog doorhakken

Ondanks de net-gemiste titel gaat het goed met Union SG. Net als vorig seizoen speelden ze tot de laatste speeldag mee om de titel en dat is iets om trots op te zijn.

Maar er is mogelijk wel een addertje onder het gras. Union is door zijn derde plaats zeker van de play-offronde van de Europa League.

Als ze die overleven, dan komen ze net als vorig jaar in de poulefase van de Europa League terecht. En daar kunnen ze dan Brighton & Hove Albion tegenkomen.

Brighton & Hove Albion

Ook The Seagulls wisten zich met een zesde plaats in de Premier League nameliijk te plaatsen voor de Europa League.

Tony Bloom is eigenaar van Brighton & Hove Albion én meerderheidsaandeelhouder bij Union SG. Reden genoeg voor de UEFA om een onderzoek in te stellen.

Bij de Brusselaars maakten ze zich weinig zorgen. Red Bull Salzburg en RB Leipzig spelen ook allebei in Europa.

Passieve investeerder

"Tony Bloom is passieve investeerder bij de club", aldus Union een maand geleden. Nu beide ploegen effectief in de Europa League zitten, is het wachten op definitief uitsluitsel van de UEFA.