Kevin De Bruyne neemt geen blad meer voor de mond en heeft wat te zeggen over belang CL-finale voor zijn carrière

Kevin De Bruyne heeft inmiddels zo'n status dat hij geen blad meer voor de mond moet nemen. Die CL-finale, gaat die nu grotendeels zijn carrière bepalen? KDB geeft er zijn duidelijke visie over.

Manchester City lijkt goed op weg om de treble te realiseren. Tot dusver wilden ze in het blauwe deel van Manchester daar niet te veel de aandacht op vestigen. "Het geloof dat we de treble konden winnen, is er altijd geweest. Alleen had het geen enkele zin om erover te praten", zegt De Bruyne aan Het Laatste Nieuws. "Nu kan dat wel."

Erg trots

De smaakmaker van de Engelse kampioen en de Rode Duivels stelt het an ook onomwonden. "Ik wil de Champions League winnen. Ik wil die treble." Sowieso is er al die Engelse dubbel. "Ik ben erg trots op wat we dit seizoen al hebben neergezet."

De carrière van De Bruyne kan zaterdag extra glans krijgen. "Of ik de Champions League moet winnen om als volwaardig topspeler te worden beschouwd? Zal afhangen aan wie je het vraagt. Ik heb nu ongeveer 700 matchen gespeeld. Negentig minuten op 700 wedstrijden zullen het beeld van mijn carrière niet bepalen, denk ik. Maar het zou helpen."