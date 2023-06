Daar lag het dus aan: de reden bekend waarom Riemer nieuwe collega dan toch niet mag verwelkomen bij Anderlecht

Het was een opvallend verhaal over Anderlecht dat maandag opdook. Brian Riemer zou binnenkort een nieuwe keeperstrainer in zijn staf mogen verwelkomen, maar die overstap gaat uiteindelijk toch niet door.

Nochtans was er een akkoord gesloten tussen Anderlecht en de 40-jarige Javier Melchor, die dus de nieuwe keeperstrainer zou worden. Alle komma's en puntjes waren geregeld, alles was in kannen en kruiken. Tot bleek dat de Spanjaard dan toch zou passen voor een verhuis naar Brussel. Familiale omstandigheden De reden hiervoor was niet meteen bekend, maar Het Nieuwsblad meent die nu wel te kennen. Volgens de krant zijn bepaalde familiale omstandigheden opgedoken kort nadat Melchor bij Anderlecht getekend had. Daardoor werden zijn plannen dus gewijzigd. Melchor was in zijn thuisland actief als keeperstrainer bij onder meer de jeugd van Racing Santander en was dit seizoen nog bij CD Badajoz aan de slag. Tot Anderlecht een nieuwe oplossing gevonden heeft, zal Hendrik Van Crombrugge moeten depanneren.