Van Bommel heeft geen goed woord over voor Nainggolan en Frey

Mark van Bommel kroonde zich tot kampioen met Antwerp. Toch moest hij dit seizoen ook weinig populaire beslissingen nemen.

Royal Antwerp FC haalde vorige zomer Marc Overmars en Mark van Bommel binnen. Het Nederlandse topduo nam de touwtjes stevig in handen en dat was nodig om de club naar het dubbele succes van dit seizoen te leiden.

Al hoorden daar ook weinig populaire beslissingen bij. Zo werden Radja Nainggolan en Michael Frey uit de kern gehouden en verdwenen ze uiteindelijk naar elders. Ingrepen die noodzakelijk waren volgens trainer Mark van Bommel.

“Ik kon niet anders. Als je jezelf buiten de groep stelt, dan moet ik ingrijpen - daar zijn Marc en ik vanaf het eerste moment heel duidelijk in geweest. Ik moest die keuzes maken, anders was ik mijn geloofwaardigheid als coach kwijt”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

De trainer van The Great Old is dan ook duidelijk als hij de vraag krijgt of hij met Nainggolan en Frey erbij kampioen was geworden. “Ik denk het niet, neen”, klinkt het heel overtuigd.