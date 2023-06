'Anderlecht speurt Nederlandse markt af: bod uitgebracht op jonge middenvelder'

Anderlecht blijft bijzonder actief op de Nederlandse markt. Eerder toonde paars-wit interesse in twee Eredivisie-spelers, nu brengt het een bod uit op een speler uit de tweede klasse.

De 17-jarige Khaled Razak van Willem II en de 22-jarige rechtsachter Milan van Ewijk van Heerenveen stonden al op de radar van de Brusselaars.

Anderlecht blijft echter actief op de Nederlandse markt en heeft volgens Het Nieuwsblad een bod uitgebracht op de 18-jarige Ezechiel Banzuzi van NAC Breda. Paars-wit krijgt concurrentie uit Italië voor de Nederlandse jeugdinternational, want ook Hellas Verona en Genoa tonen interesse in de middenvelder.

De jonge Nederlandse middenvelder was dit seizoen een van de revelaties in de Nederlandse tweede klasse. In totaal was hij goed voor zes goals en vier assists in 31 wedstrijden.