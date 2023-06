Jonas De Roeck doet opvallende uitspraak over hoe hij zijn toekomst ziet

Jonas De Roeck speelde een knap seizoen met Westerlo. Hij leidde de ploeg naar play-off 2 na de promotie.

Westerlo kende een mooi eerste seizoen in de Jupiler Pro League onder trainer Jonas De Roeck. De promovendus moest zich niets aantrekken van degradatiezorgen en haalde zelfs een plekje in de Europe Play-Offs.

Het Nieuwsblad vroeg de trainer van Westerlo waar hij zichzelf binnen tien jaar ziet staan. Hij hoopt in de eerste plaats vooral op een goede gezondheid voor hem en zijn familie en dat hij nog altijd gelukkig getrouwd zal zijn.

Op professioneel vlak heeft hij alvast een absolute voorkeur. “Bwah, ik heb een zwak voor Duitsland. De werkomstandigheden zijn er fenomenaal en je kan er als gezin naar het voetbal. Het sociale leven is er helemaal op afgestemd. In de ochtend de andere hobby's, dan in de namiddag samen naar de match en daarna is er nog tijd voor andere dingen”, klinkt het.

Al zijn er nog andere opties die hem aanstaan. “Maar goed, Vinnie (Vincent Kompany, red.) zegt altijd: Als je de kans krijgt om naar Engeland te komen, moet je het zeker doen . De voetbalcultuur is daar eveneens fantastisch natuurlijk.”