OFFICIEEL: Messi verrast en maakt zelf bekend dat hij voor deze club heeft gekozen

Lionel Messi keert niét terug naar FC Barcelona. En Lionel Messi kiest niét voor de zakken geld die in Saoedi-Arabië te rapen vallen. De Argentijn heeft zijn krabbel elders gezet.

Lionel Messi heeft aan FC Barcelona laten weten dat hij niet zal terugkeren naar Camp Nou. Ook Saoedi-Arabië is - op vraag van vrouwlief - niet de nieuwe bestemming van De Vlo. Hij tekent een contract bij Inter Miami FC.

De deal wordt mogelijk gemaakt door Adidas en Apple. Beide giganten nemen een deel van het loon van de Argentijn voor hun rekening. De streek kent Messi alvast al. Hij heeft al vastgoed in Miami.

Mijn keuze is gemaakt. Ik ga voor Inter Miami FC voetballen

Belangrijk: de handtekeningen moeten nog gezet worden, maar dat is een detail. "Mijn keuze is gemaakt", is Messi héél duidelijk. "En het is definitief. Ik ga voor Inter Miami voetballen."