Voormalig Standard-coach gaat geluk opnieuw beproeven in Midden-Oosten

Voor Ferrera wordt het zijn derde avontuur in Saudi-Arabië. Eerder was de 42-jarige Belg aan de slag als assistent bij Al-Shabab (2011-2012), en hoofdcoach bij Al-Fateh (2019-2022).

Sinds februari dit jaar zat de 42-jarige Belg zonder club na zijn ontslag bij het Cypriotische Omonia Nicosia. Het feit dat Al-Riyadh onlangs promoveerde naar de Saoedische eerste klasse, zal meegespeeld hebben in de beslissing van Ferrera.

De Spaanse Belg coachte een resem aan Belgische clubs (Standard, STVV, Charleroi, KV Mechelen en Beveren). Zijn laatste avontuur in België dateert van 2018, toen hij hoofdcoach was bij Beveren. In 2016 won hij met Standard de Beker van België tegen Club Brugge, tot nog toe de enige prijs op zijn palmares.

𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 🤝



The club is delighted to announce that 𝗬𝗮𝗻𝗻𝗶𝗰𝗸 𝗙𝗲𝗿𝗿𝗲𝗿𝗮 will become our new head coach ahead of the next season ✅



Welcome Ferrera 🔴⚫️#FerreraXRiyadhFC pic.twitter.com/fGey9Oklaq